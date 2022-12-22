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1 час назад

В Москве реорганизуют участки трех бывших промзон

ТАССиещё 8

Участки трех бывших промышленных зон реорганизуют в Москве, благодаря этому может появиться порядка 735 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости, сообщила в четверг пресс-служба мэра и правительства столицы.

В Москве реорганизуют участки трех бывших промзон
Фото: mos.rumos.ru

"Правительство Москвы приняло решения о комплексном развитии участков трех бывших промзон в разных районах Москвы. Постановления по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Реорганизация этих территорий позволит возвести порядка 735 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости и создать порядка 11 тыс. новых рабочих мест. Часть построенного жилья будет использована для переселения граждан по программе реновации. Общий объем инвестиций в проекты комплексного развития бывших промзон составит свыше 69 млрд рублей", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в настоящее время большую часть реорганизуемых территорий занимают устаревшие складские помещения, гаражи, парковки, автомойки и автостоянки. Площадь участка промзоны "Дегунино-Лихоборы" составляет 15,34 га, он находится на севере Москвы в районе Западное Дегунино между путями Октябрьской железной дороги, Павловской улицей и Ильменским проездом. Там планируется создать современный жилой квартал, в том числе для переселения жителей по программе реновации. Предполагаемый объем инвестиций - 36,45 млрд рублей.

Реорганизуемая территория "Северянин" площадью 1,92 га расположена на северо-востоке Москвы в районе Свиблово между Северо-Восточной хордой, проездами Серебрякова и Нансена. В ходе реорганизации на территории бывшей промзоны планируется построить современные объекты общественно-делового назначения, включая ФОК, гостиничный комплекс и торговый центр. Предполагаемый объем инвестиций - 8,3 млрд рублей.

"Реорганизуемая территория "Свиблово" площадью 23,45 га расположена на северо-востоке Москвы в Бабушкинском районе между улицами Енисейская, Чичерина, Ленская и Кольская. В ходе реорганизации на территории бывшей промзоны планируется создать современный жилой квартал. Также предполагается размещение школы на 550 учеников и детского сада на 250 детей, ФОК с бассейном и игровым залом, школы искусств, храмового комплекса", - отмечается в сообщении.

Градостроительный потенциал участка составляет порядка 266 тыс. кв. м, в результате реализации проекта будет создано порядка 1,5 тыс. рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций - 24,6 млрд рублей.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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