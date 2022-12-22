Москвичей предупредили о дожде со снегом

Сегодня в Москве дождь с мокрым снегом, воздух прогреется до 3 градусов. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

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Синоптики прогнозируют, что днем в столице будет 1-3 градуса тепла. Ожидается местами гололед, налипание мокрого снега, гололедица.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала оттепель в Москве к концу недели. По ее словам, тепло в столице продержится с 21 по 24 декабря.