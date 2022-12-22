Москвичей предупредили о дожде со снегом

Сегодня в Москве дождь с мокрым снегом, воздух прогреется до 3 градусов. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.
Синоптики прогнозируют, что днем в столице будет 1-3 градуса тепла. Ожидается местами гололед, налипание мокрого снега, гололедица.
Ветер юго-западный, 6-11 м/с.
Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала оттепель в Москве к концу недели. По ее словам, тепло в столице продержится с 21 по 24 декабря.
При этом в декабре в Москве уже были аномальные снегопады, которые повторили рекорд 1941 года. Высота снежного покрова составила 34 сантиметра, а коммунальщикам пришлось активно расчищать дороги, подходы к остановкам и станциям метро.