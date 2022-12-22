В Москве проведут гастрономический фестиваль

Гастрономический фестиваль "Новогодний московский завтрак" пройдет с 23 декабря по 8 января в 350 ресторанах столицы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комитета по туризму.

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"Гастрономический фестиваль "Новогодний московский завтрак" пройдет с 23 декабря 2022 по 8 января 2023 года. Попробовать специальный сет жители и гости города смогут в 350 ресторанах. Узнать заведение - участника фестиваля можно будет по специальному идентификационному знаку на дверях - наклейке с новогодней символикой", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что ознакомиться с ресторанами, принимающими участие в акции, а также их новогодним меню можно в специальном разделе туристического портала Discover Moscow.

"Рестораны с новогодним меню не ограничиваются центром, они рассредоточены по всему городу, так что отведать специально разработанный сет можно будет в каждом районе Москвы. Ценовой диапазон сета - от 186 до 2,5 тыс. рублей на человека", - добавили в пресс-службе.

По словам организаторов фестиваля, в числе блюд как модные сочетания вроде безглютеновых сырников, трюфельного скрэмбла с сыром страчателла или рисовой каши на кокосовом молоке, так и проверенная временем классика от знаменитого английского завтрака до яичницы-глазуньи с хрустящим беконом. Все блюда соответствуют специфике ресторанов.