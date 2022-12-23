Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт

Пересесть на общественный транспорт из-за пробок рекомендует жителям города столичный Дептранс. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ведомства.

Фото: САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ» САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

Вечером пятницы, 23 декабря, на дорогах ожидаются девятибалльные заторы. В основном, движение будет затруднено в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

«В вечерний час пик для поездок по городу рекомендуем пользоваться общественным транспортом — так вы точно сэкономите время», — отметил Дептранс.