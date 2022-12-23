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1 час назад

Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за пробок

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Пересесть на общественный транспорт из-за пробок рекомендует жителям города столичный Дептранс. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ведомства.

Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт
Фото: САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

Вечером пятницы, 23 декабря, на дорогах ожидаются девятибалльные заторы. В основном, движение будет затруднено в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

«В вечерний час пик для поездок по городу рекомендуем пользоваться общественным транспортом — так вы точно сэкономите время», — отметил Дептранс.

Ранее москвичей предупредили о сильной гололедице и дожде. До 21:00 субботы, 24 декабря, в городе и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

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