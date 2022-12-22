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16 минут назад

Перечислены адреса лучших горок для катания на тюбинге в Москве

Мослента

Адреса лучших горок для катания на тюбинге в Москве перечислила в своем материале «Мослента».

Перечислены адреса лучших горок для катания на тюбинге
Фото: UnsplashUnsplash

Самый идеальный вариант — горка в парке «Сказка» на улице Крылатской, 18. Главное преимущество в том, что она бесплатная и на нее можно прийти со своей ватрушкой. Но можно взять и в аренду за 300 рублей. Там же неподалеку на Крылатской, 1, открыта горка «Лата Трэк». Однако со своим тюбингом туда не пустят, а аренда обойдется от 500 до 1500 рублей за час.

Огороженная трасса есть на Электролитном проезде, владение 7б, (метро «Нагорная»). Работает прокат тюбинга от 450 рублей до 700 рублей за сеанс, поскольку со своим нельзя из-за соображений безопасности, есть удобные камеры хранения, также можно арендовать средства защиты.

Сразу несколько спусков есть на ВДНХ у 57 павильона по адресу: Проспект мира, 119. Скатиться один раз обойдется 50-70 рублей для детей и 70-100 рублей для взрослых.

Ранее москвичам напомнили меры безопасности при катании с горки на ледянках, санках и тюбингах. Поскольку у этих приспособлений нет руля и тормоза, скорость непредсказуема и велика вероятность перевернуться.

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