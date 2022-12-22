Более 60 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

В московских аэропортах оказались задержанными или отмененными 61 рейс. Об этом в четверг, 22 декабря, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписания».

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Больше изменений в расписании зафиксировали в аэропорту Домодедово. Там задержали 17 рейсов и еще восемь отменили.

В Шереметьеве задержали 12 самолетов, четыре рейса отменили. В аэропорту Внуково также задержали 12 рейсов, еще восемь были отменены, следует из данных сервиса.

В четверг, 22 декабря, в столице действует экстренное предупреждение по погоде: мокрый снег, дождь, гололедица. Москвичам рекомендовали для поездок по городу использовать общественный транспорт.