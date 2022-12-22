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28 минут назад

Более 60 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Вечерняя Москва

В московских аэропортах оказались задержанными или отмененными 61 рейс. Об этом в четверг, 22 декабря, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписания».

Более 60 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Фото: ТАССТАСС

Больше изменений в расписании зафиксировали в аэропорту Домодедово. Там задержали 17 рейсов и еще восемь отменили.

В Шереметьеве задержали 12 самолетов, четыре рейса отменили. В аэропорту Внуково также задержали 12 рейсов, еще восемь были отменены, следует из данных сервиса.

В четверг, 22 декабря, в столице действует экстренное предупреждение по погоде: мокрый снег, дождь, гололедица. Москвичам рекомендовали для поездок по городу использовать общественный транспорт.

Авиакомпания «Аэрофлот» с 30 декабря текущего года запустит регулярное авиасообщение из Москвы в аэропорт Хибины, расположенный в 32-х километрах от Кировска. Как уточняется, полеты в Кировск будут выполняться трижды в неделю из терминала B аэропорта Шереметьево на самолетах Airbus A320.

Новости Москвы,Погода,Аэропорт Домодедово,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,Аэрофлот,
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