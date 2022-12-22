В Москве отремонтировали 21 молочно-раздаточный пункт

В Москве с начала 2022 года отремонтировали и привели к единому стандарту 21 молочно-раздаточный пункт. Теперь получать питание и продукты для беременных и кормящих женщин в комфортных условиях условиях смогут жители 18 районов столицы. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«В ходе ремонта во всех помещениях выполнили современную внутреннюю отделку в той же стилистике, что и детские поликлиники, отремонтированные по новому стандарту, установили новые окна, двери, системы пожарной безопасности и кондиционирования, удобную мебель для посетителей и сотрудников, узнаваемые вывески», — рассказала вице-мэр, подчеркнув, что в следующем году модернизация молочно-раздаточных пунктов будет продолжена. По ее словам, проект не завершается и будет реализован поэтапно.

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3 000 квадратных метров составила общая площадь отремонтированных молочно-раздаточных пунктов

Самыми большими стали два пункта в Новокосино. Один из них — пункт №85 — готовится к открытию и начнет работу 1 января 2023 года. В этот же день заработают молочно-раздаточные пункты №101 в Печатниках и №213 в Зеленограде.

Одной из главных особенностей обновленных пунктов стали узнаваемые таблички на фасадах с информацией о режиме работы и маркеры стоек для выдачи. Кроме того, теперь они оборудованы для маломобильных граждан и родителей с колясками.

«Масштабная программа ремонта молочно-раздаточных пунктов позволяет привести их к единым стандартам и создать максимально комфортные условия для посетителей и сотрудников. В 21 молочной кухне в этом году работы прошли в соответствии с графиком. Уверен, москвичи по достоинству оценят результаты ремонта: обновлённые зоны для посетителей, комфортные рабочие места для сотрудников молочно-раздаточных пунктов и узнаваемые фасады с пандусами для заезда колясок», — добавил АлекАлексей Сапсай, заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы.