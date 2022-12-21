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1 час назад

В Москве начался ледяной дождь

ТАСС

Ледяной дождь начался в Москве поздним вечером в среду. Условия способствуют образованию гололедицы на дорогах, пешеходов и автомобилистов просят быть внимательными.

В Москве начался ледяной дождь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В столице идет ледяной дождь, что способствует образованию гололедицы. Городские службы проводят противогололедную обработку проезжей части и тротуаров. Просим пешеходов быть аккуратнее на улице. Автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - сообщается в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

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