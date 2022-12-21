В Москве начался ледяной дождь

"В столице идет ледяной дождь, что способствует образованию гололедицы. Городские службы проводят противогололедную обработку проезжей части и тротуаров. Просим пешеходов быть аккуратнее на улице. Автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - сообщается в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.