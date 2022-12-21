Московский зоопарк украсили инсталляциям к Новому году

Московский зоопарк украсили в преддверии нового года, он был украшен праздничными инсталляциями и искрящимися елками. Об этом сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова в среду, 21 декабря.

Фото: вечерняя москва вечерняя москва

— Новогодние инсталляции и искрящиеся елки — так выглядит наш зоопарк вечером. Сказочные композиции создают чудесное настроение, — сказала она.

В зоосаде продолжает работу медиаэкран на главном входе. При посещении гости зоопарка смогут увидеть ролики об амурском тигре, снежном барсе, белом медведе и белоплечьем орлане. В своем Telegram-канале Акулова отметила, что все сюжеты отражают особенности поведения этих животных.

Накануне стало известно, что в Московском зоопарке енотовидная собака Буба погрузилась в зимний сон в персональном вольере. Специалисты зоосада оборудовали новую территорию под конкретные нужды животного.