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55 минут назад

Москвичам рекомендовали носить маски в общественных местах

Елена Прошина

На сайте управления Роспотребнадзора по Москве сказано, что жителям столицы рекомендовано носить маски в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию и обработку рук антисептиками из-за подъёма уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Москвичам рекомендовали носить маски в общественных местах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ для профилактики заболеваемости рекомендуется ношение масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, частое мытье и обработка антисептиками рук, недопущение присутствия в организованном коллективе больных людей, которые являются источниками инфекции для окружающих», – сказано на сайте ведомства.

Отмечается, что Роспотребнадзор по Москве совместно с департаментом здравоохранения столицы проводит постоянное наблюдение за соблюдением противоэпидемического режима в медицинских организациях. Например, в поликлиниках потоки пациентов разделены на здоровых и заболевших, а для посетителей с симптомами инфекционных заболеваний организован отдельный вход.

Ранее директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов рассказал, с чем связан всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом в России.

Новости Москвы,Минздрав РФ,Роспотребнадзор,
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