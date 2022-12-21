В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 70.53EUR 75.09
Войти в почту
1 час назад

Москва стала единственным городом в России с подешевевшим жильем

Lenta.ru

Среди 37 крупных городов России Москва стала единственным городом, где в 2022 году подешевело вторичное жилье. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики».

Москва стала единственным городом в РФ с подешевевшим жильем
Фото: Станислав Трофимов / «Лента.ру»Станислав Трофимов / «Лента.ру»

Эксперты проанализировали динамику цен с января в городах с населением от 500 тысяч человек. В столице показатель снизился на 0,4 процента до 302,2 тысячи рублей за квадратный метр. Севастополь оказался единственным городом, где с начала года стоимость «квадрата» вторичного жилья не изменилась.

Больше всего «вторичка» подорожала в Махачкале — стоимость выросла на 34,3 процента до 84,6 тысячи рублей. Вторую строчку занял Саратов с динамикой в 19,9 процента. Топ-3 списка замкнуло Кемерово, где вторичное жилье стало стоить дороже на 19,5 процента.

Ранее эксперты портала «Мир квартир» заключили, что самую дешевую квартиру на вторичном рынке Москвы можно купить за 2,8 миллиона рублей. Речь шла о студии площадью 11 квадратных метров недалеко от станции метро «Щелковская».

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители