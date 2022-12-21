Москва стала единственным городом в РФ с подешевевшим жильем

Среди 37 крупных городов России Москва стала единственным городом, где в 2022 году подешевело вторичное жилье. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики».

Фото: Станислав Трофимов / «Лента.ру» Станислав Трофимов / «Лента.ру»

Эксперты проанализировали динамику цен с января в городах с населением от 500 тысяч человек. В столице показатель снизился на 0,4 процента до 302,2 тысячи рублей за квадратный метр. Севастополь оказался единственным городом, где с начала года стоимость «квадрата» вторичного жилья не изменилась.

Больше всего «вторичка» подорожала в Махачкале — стоимость выросла на 34,3 процента до 84,6 тысячи рублей. Вторую строчку занял Саратов с динамикой в 19,9 процента. Топ-3 списка замкнуло Кемерово, где вторичное жилье стало стоить дороже на 19,5 процента.