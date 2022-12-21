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18 минут назад

Составлен список лучших мест для новогодних фото в Москве

Мир24

В Москве определили лучшие места, где можно сделать красивые новогодние фотографии, а также назвали самые интересные иллюминации, пишет «Мослента».

Составлен список лучших мест для новогодних фото в Москве
Фото: Shutterstock/FOTODOMShutterstock/FOTODOM

Центральную аллею ГУМа в этом году украсили расписанными под гжель инсталляциями-кокошниками. Местную ярмарку оборудовали гирляндами. Кроме того, здесь поставили сани Деда Мороза. Сфотографироваться у главной праздничной ели можно будет после 25 декабря до 20 января. Ее по традиции разместят на Красной площади.

Фигуры полярных медведей с подсветкой установили рядом с Ростокинским акведуком. Центр города: Тверскую, Пушкинскую и Манежную площади, Новопушкинский сквер, Кузнецкий мост, а также Камергерский и Газетный переулки украсили световыми арками из гирлянд. Световой шатер установили на площади Революции у фонтана Витали, а светящимися консолями дополнили Москворецкую, Раушскую и Софийскую набережные. По тоннелю с лампочками можно прогуляться на Тверском и Никитском бульварах.

Ранее в столице Молдовы зажгли огни на новогодней елке и открыли ярмарку. Там продается традиционная молдавская выпечка и сувениры. Для детей установили карусели. Есть и фотозона с Мош Крэчуном – это молдавский Дед Мороз.

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