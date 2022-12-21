Составлен список лучших мест для новогодних фото в Москве

В Москве определили лучшие места, где можно сделать красивые новогодние фотографии, а также назвали самые интересные иллюминации, пишет «Мослента».

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Центральную аллею ГУМа в этом году украсили расписанными под гжель инсталляциями-кокошниками. Местную ярмарку оборудовали гирляндами. Кроме того, здесь поставили сани Деда Мороза. Сфотографироваться у главной праздничной ели можно будет после 25 декабря до 20 января. Ее по традиции разместят на Красной площади.

Фигуры полярных медведей с подсветкой установили рядом с Ростокинским акведуком. Центр города: Тверскую, Пушкинскую и Манежную площади, Новопушкинский сквер, Кузнецкий мост, а также Камергерский и Газетный переулки украсили световыми арками из гирлянд. Световой шатер установили на площади Революции у фонтана Витали, а светящимися консолями дополнили Москворецкую, Раушскую и Софийскую набережные. По тоннелю с лампочками можно прогуляться на Тверском и Никитском бульварах.