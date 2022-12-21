Собянин высказался о возможности проведения митингов в Москве

Москвичи смогут участвовать в массовых мероприятиях и митингах, когда придет подходящее время. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, его высказывание приводит РИА Новости.

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Градоначальник отметил, что лишь на официальных городских мероприятиях есть возможность обеспечить соблюдение всех санитарных мер.

«Я думаю, что наступят времена — и москвичи, конечно, будут участвовать свободно во всех мероприятиях, как это было в предыдущие годы», — заявил мэр Москвы.

Городские власти уже почти два года отказываются согласовывать митинги в Москве — сперва из-за действовавших в столице коронавирусных ограничений, позже — из-за ситуации с гриппом и прочими вирусными заболеваниями.