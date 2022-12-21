Собянин высказался о возможности проведения митингов в Москве

Москвичи смогут участвовать в массовых мероприятиях и митингах, когда придет подходящее время. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, его высказывание приводит РИА Новости.
Градоначальник отметил, что лишь на официальных городских мероприятиях есть возможность обеспечить соблюдение всех санитарных мер.
«Я думаю, что наступят времена — и москвичи, конечно, будут участвовать свободно во всех мероприятиях, как это было в предыдущие годы», — заявил мэр Москвы.
Городские власти уже почти два года отказываются согласовывать митинги в Москве — сперва из-за действовавших в столице коронавирусных ограничений, позже — из-за ситуации с гриппом и прочими вирусными заболеваниями.
30 сентября в столице состоялся митинг-концерт «Выбор людей. Вместе навсегда», организованный на Красной площади в поддержку вхождения в состав России новых территорий. В митинге приняли участие 180 тысяч человек.