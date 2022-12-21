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26 минут назад

Собянин высказался о возможности проведения митингов в Москве

Lenta.ruиещё 3

Москвичи смогут участвовать в массовых мероприятиях и митингах, когда придет подходящее время. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, его высказывание приводит РИА Новости.

Собянин высказался о возможности проведения митингов в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Градоначальник отметил, что лишь на официальных городских мероприятиях есть возможность обеспечить соблюдение всех санитарных мер.

«Я думаю, что наступят времена — и москвичи, конечно, будут участвовать свободно во всех мероприятиях, как это было в предыдущие годы», — заявил мэр Москвы.

Городские власти уже почти два года отказываются согласовывать митинги в Москве — сперва из-за действовавших в столице коронавирусных ограничений, позже — из-за ситуации с гриппом и прочими вирусными заболеваниями.

30 сентября в столице состоялся митинг-концерт «Выбор людей. Вместе навсегда», организованный на Красной площади в поддержку вхождения в состав России новых территорий. В митинге приняли участие 180 тысяч человек.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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