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39 минут назад

Собянин: Зарплата учителей в Москве составляет больше 160 тыс рублей

Деловая газета "Взгляд"иещё 5

Зарплата учителей в Москве составляет больше 160 тыс. рублей, это самый высокий уровень зарплаты среди подавляющего большинства российских регионов, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин назвал зарплату учителей в Москве
Фото: ТАССТАСС

«Наша задача, чтобы педагоги Москвы получали достойную зарплату, за последние годы она в разы выросла. На сегодня она составляет больше 160 тыс. рублей – это самый высокий уровень среди подавляющего большинства регионов», – передает РИА «Новости» слова Собянина в ходе отчета перед депутатами Мосгордумы.

Также мэр отметил, что введены федеральные и городские доплаты за классное руководство и за активное пользование Московской электронной школой.

По его словам, Москва и москвичи способны преодолеть любые испытания и стать еще более сильными.

«Через несколько дней мы будем встречать новый 2023 год, конечно, это будет непростой год. И все же, несмотря на все проблемы, я верю в Москву, верю в москвичей», – сказал Собянин.

Напомним, в августе 2021 года руководитель столичного департамента образования и науки Александр Молотков сообщил, что в московских школах уже давно отсутствует кадровый дефицит, средний уровень заработной платы московского учителя составляет 117 тыс. рублей.

Новости Москвы,Александр Молотков,Сергей Собянин,Мосгордума,
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