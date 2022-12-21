Собянин назвал зарплату учителей в Москве

Зарплата учителей в Москве составляет больше 160 тыс. рублей, это самый высокий уровень зарплаты среди подавляющего большинства российских регионов, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Наша задача, чтобы педагоги Москвы получали достойную зарплату, за последние годы она в разы выросла. На сегодня она составляет больше 160 тыс. рублей – это самый высокий уровень среди подавляющего большинства регионов», – передает РИА «Новости» слова Собянина в ходе отчета перед депутатами Мосгордумы.
Также мэр отметил, что введены федеральные и городские доплаты за классное руководство и за активное пользование Московской электронной школой.
По его словам, Москва и москвичи способны преодолеть любые испытания и стать еще более сильными.
«Через несколько дней мы будем встречать новый 2023 год, конечно, это будет непростой год. И все же, несмотря на все проблемы, я верю в Москву, верю в москвичей», – сказал Собянин.
Напомним, в августе 2021 года руководитель столичного департамента образования и науки Александр Молотков сообщил, что в московских школах уже давно отсутствует кадровый дефицит, средний уровень заработной платы московского учителя составляет 117 тыс. рублей.