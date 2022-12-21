Собянин выступил в Мосгордуме с ежегодным отчетом

Мэр Москвы рассказал, что в 2023-2025 гг. в городе построят по программе реновации вдвое больше жилья, чем за предыдущие годы. По словам градоначальника, в новых домах отпраздновали новоселье или находятся в процессе переезда 100 тысяч жителей пятиэтажек.
Также Собянин рассказал, что в следующем году существенно вырастет социальная направленность политики города. В Москве создаётся один из крупнейших в стране фармацевтических кластеров. Кроме того, в 2023-м в городе завершат строительство Большой кольцевой линии метро. Также закончатся основные работы по созданию нового дорожного каркаса Москвы.
Говоря об экономике столицы, мэр заявил, что она успешно преодолела череду кризисов. Уровень безработицы в городе сейчас составляет 0,4% — это ниже, чем было в начале года. При этом власти выполняют все социальные обязательства, также не отменили планы по финансированию различных проектов.