Собянин выступил в Мосгордуме с ежегодным отчетом

Мэр Москвы рассказал, что в 2023-2025 гг. в городе построят по программе реновации вдвое больше жилья, чем за предыдущие годы. По словам градоначальника, в новых домах отпраздновали новоселье или находятся в процессе переезда 100 тысяч жителей пятиэтажек.

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Также Собянин рассказал, что в следующем году существенно вырастет социальная направленность политики города. В Москве создаётся один из крупнейших в стране фармацевтических кластеров. Кроме того, в 2023-м в городе завершат строительство Большой кольцевой линии метро. Также закончатся основные работы по созданию нового дорожного каркаса Москвы.