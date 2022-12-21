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34 минуты назад

Мэр Москвы сообщил об экологической обстановке в городе

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Об экологической обстановке в городе сообщил на заседании Мосгордумы в среду, 21 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин. Он заявил, что воздух в столице стал чище.

Мэр Москвы сообщил об экологической обстановке в городе
Фото: Александр Казаков / КоммерсантъАлександр Казаков / Коммерсантъ

«Много было прогнозов, что развитие города создаст неблагополучную экологическую ситуацию. Но этого не произошло. Наоборот, за последнее десятилетие загрязнение воздуха в городе Москве уменьшилось почти в два раза», — заявил градоначальник.

По его словам, это один из лучших показателей среди городов мира.

Ранее стало известно о концепции создания супергорода из Москвы и Сочи.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Мосгордума,
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