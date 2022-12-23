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1 час назад

Более 85 тыс. москвичей переехали в новое жилье по программе реновации

ТАССиещё 17

Свыше 85 тыс. человек в Москве переехали в новые квартиры с начала реализации в городе программы реновации. Об этом в пятницу сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Более 85 тыс. москвичей переехали в новое жилье по программе реновации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня в Москве по программе реновации организовано переселение 98,1 тыс. жителей, из них уже 85,1 тыс. человек завершили переезд", - приводятся в тексте слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарева.

Всего с начала реновации в эксплуатацию были введены 227 домов, в которых насчитывается более 3 млн кв. м жилой площади. Из них 207 новостроек переданы под заселение. Кроме того, в настоящее время продолжается строительство 164 домов общей площадью около 2,6 млн кв. м, также в проектировании находятся 225 объектов. Почти 580 домов старого жилого фонда в настоящее время расселяются либо уже полностью расселены, из них демонтировано 132 здания.

Программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включено 5 175 домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м. В них проживает почти 1 млн человек.

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