Более 85 тыс. москвичей переехали в новое жилье по программе реновации

Свыше 85 тыс. человек в Москве переехали в новые квартиры с начала реализации в городе программы реновации. Об этом в пятницу сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

"Сегодня в Москве по программе реновации организовано переселение 98,1 тыс. жителей, из них уже 85,1 тыс. человек завершили переезд", - приводятся в тексте слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарева.

Всего с начала реновации в эксплуатацию были введены 227 домов, в которых насчитывается более 3 млн кв. м жилой площади. Из них 207 новостроек переданы под заселение. Кроме того, в настоящее время продолжается строительство 164 домов общей площадью около 2,6 млн кв. м, также в проектировании находятся 225 объектов. Почти 580 домов старого жилого фонда в настоящее время расселяются либо уже полностью расселены, из них демонтировано 132 здания.