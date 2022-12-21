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11 минут назад

Москвичам рассказали о проектах Музея космонавтики для людей с ограниченным возможностями

Вечерняя Москва

В Музее космонавтики появились два инклюзивных проекта для посетителей с ограничениями по слуху и зрению. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 21 декабря.

Москвичам рассказали о проектах Музея космонавтики для людей с ограниченным возможностями
Фото: ТАССТАСС

С помощью программ посетители из данной категории граждан узнают, из чего состоят ракеты-носители, космический корабль «Союз» и луноход, а также познакомятся с жизнью и разработками главного конструктора космической техники Сергея Королева.

Данную интерактивную программу «Увидеть космос на Земле» организовали специальным образом для незрячих и слабовидящих детей. Организаторы предложат ребятам собрать и разобрать четыре макета, а также прослушать истории о покорении космоса. Это поможет развить мелкую моторику, любознательность, мышление, терпеливость и целеустремленность.

По словам воспитателя Елены Волковой, детям понравилось, что можно разобрать и потрогать каждую деталь предложенных макетов, поскольку все «детали были подходящими» для этого процесса, передает официальный сайт мэра Москвы.

В ноябре сообщалось, что в Музее космонавтики открылась выставка «Прыжки в высоту с короткого разбега» в честь 30-летия первого космического полета Сергея Авдеева.

Новости Москвы,Сергей Авдеев,Елена Волкова,Сергей Королев,Правительство Москвы,
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