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12 минут назад

Знаменитая прима-балерина покажет в Москве «Калифорнийский мак»

Мослента

22 декабря в Москве в Концертном зале имени Чайковского состоится презентация обновленной программы «Па-де-де на пальцах и для пальцев», исполняемой прима-балериной Большого театра Светланой Захаровой и всемирно известным скрипачом Вадимом Репиным. Об этом «Мосленте» рассказали в пресс-службе балета.

Знаменитая прима-балерина покажет в Москве «Калифорнийский мак»
Фото: пресс-служба балетапресс-служба балета

«Нам всегда хотелось сделать что-то вместе, что-то особенное. Сначала мы не понимали, что это может быть, так как у нас абсолютно разный репертуар, но желание сделать совместный проект было сильнее всех сложностей. Так мы составили программу из номеров, в которых скрипка играет важнейшую роль в раскрытии сценического образа. Даже знаменитого "Умирающего лебедя" Сен-Санса, наверное, впервые в истории играла скрипка. Мы подбираем, на наш взгляд, самые яркие и выразительные номера, в которых музыка и движение неразрывно связаны между собой», — поделилась Захарова.

Репин рассказал, что скрипка это тот инструментом, который способен подчеркнуть непревзойденную пластику, грациозность и тонкость образа Захаровой на сцене. Звучание скрипки является своеобразным лейтмотивом, воплощением искренности и самых тонких движений души, что придает программе особенную глубину и в которой каждый момент наполнен смыслом, отметил музыкант.

Специально для этого вечера Светлана совместно с Вадимом подготовили мировую премьеру хореографической миниатюры «Калифорнийский мак» — оммаж знаменитому номеру Анны Павловой на музыку Петра Чайковского, премьера которого состоялась более ста лет назад. Миниатюра, в которой классический танец соединялся со свободной пластикой, была одним из самых любимых номеров как у самой Павловой, так и у ее зрителей. Светлана не стала применять на себя хореографию Анны Павловой, а специально для этого номера пригласила выдающегося хореографа нашего времени Юрия Посохова.

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