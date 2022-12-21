Знаменитая прима-балерина покажет в Москве «Калифорнийский мак»

«Нам всегда хотелось сделать что-то вместе, что-то особенное. Сначала мы не понимали, что это может быть, так как у нас абсолютно разный репертуар, но желание сделать совместный проект было сильнее всех сложностей. Так мы составили программу из номеров, в которых скрипка играет важнейшую роль в раскрытии сценического образа. Даже знаменитого "Умирающего лебедя" Сен-Санса, наверное, впервые в истории играла скрипка. Мы подбираем, на наш взгляд, самые яркие и выразительные номера, в которых музыка и движение неразрывно связаны между собой», — поделилась Захарова.