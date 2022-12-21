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50 минут назад

Десятки рейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы

Lenta.ru

В аэропортах Москвы, в среду, 21 декабря, из-за непогоды задержали или отменили 37 рейсов. Информация о массовых задержках появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Десятки рейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы
Фото: ТАССТАСС

Так, во Внуково задержан один рейс, вылеты еще трех отменены. В Шереметьево задержаны вылеты восьми самолетов, отправление семи отменено.

Тем временем в Домодедово задержаны 12 рейсов, еще шесть отменено. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина изменения времени вылета десятков рейсов — снегопад.

Ранее в декабре сообщалось, что российский самолет, летевший из Москвы в Самарканд, изменил курс и вынужденно приземлился в столице Узбекистана — Ташкенте. Пассажирскому воздушному судну не удалось сесть в аэропорту назначения из-за обильного снега на полосе.

Новости Москвы,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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