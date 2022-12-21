Десятки рейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы, в среду, 21 декабря, из-за непогоды задержали или отменили 37 рейсов. Информация о массовых задержках появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Фото: ТАСС ТАСС

Так, во Внуково задержан один рейс, вылеты еще трех отменены. В Шереметьево задержаны вылеты восьми самолетов, отправление семи отменено.

Тем временем в Домодедово задержаны 12 рейсов, еще шесть отменено. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина изменения времени вылета десятков рейсов — снегопад.