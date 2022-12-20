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11 минут назад

Москвичей предупредили о 20-ти градусных морозах в среду

Елена Прошина

В ночь на среду, 21 декабря, в столичном регионе температура понизиться до 20 градусов мороза. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Москвичей предупредили о 20-ти градусных морозах в среду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он уточнил, что в самой Москве ночью в среду ожидается минус 12-14 градусов, а по области — до минус 20 градусов. При этом, по словам Вильфанда, утром температура начнет подниматься, в начале дня она составит 10 градусов мороза, а к вечеру уже от минус двух до нуля.

«В первой половине дня прогнозируется снег, во второй — мокрый снег. Речь идет о небольших осадках. Однако налипание мокрого снега и гололед будут», — отметил синоптик.

Ранее сообщалось, что к концу недели в Москву может прийти оттепель.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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