Москвичей предупредили о 20-ти градусных морозах в среду

В ночь на среду, 21 декабря, в столичном регионе температура понизиться до 20 градусов мороза. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд .

Он уточнил, что в самой Москве ночью в среду ожидается минус 12-14 градусов, а по области — до минус 20 градусов. При этом, по словам Вильфанда, утром температура начнет подниматься, в начале дня она составит 10 градусов мороза, а к вечеру уже от минус двух до нуля.