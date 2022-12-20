Москвичам порекомендовали воздержаться от автомобильных поездок

Столичным автомобилистам рекомендовали воздержаться от поездок в связи со сложной дорожной обстановкой. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

В качестве причин обозначены низкие скорости участников дорожного движения из-за гололедицы. Помимо этого, на сегодняшний день фиксируется большое количество ДТП. Не стоит забывать про надвигающиеся новогодние праздники, из-за которых автомобилисты делают больше поездок.

Сложнее всего ситуация обстоит в центре города, на МКАД, ТТК и Варшавском шоссе.

Светофоры в данный момент настроены на максимально быстрый выпуск машин из центра города. За обстановкой наблюдают сотрудники Центра организации дорожного движения, а на дорогах дежурят экипажи Дорожного патруля. Специалисты следят за обстановкой на самых сложных дорожных участках, помогают водителям при авариях, попаданиях в снежные заносы или при мелких неисправностях автомобилей.

— После 19:30 станет легче. Если вам не обязательно ехать сейчас — лучше переждать. Или воспользуйтесь городским транспортом — он работает штатно, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».