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56 минут назад

Водителям порекомендовали воздержаться от поездок в связи со сложной дорожной обстановкой

Вечерняя Москва

Столичным автомобилистам рекомендовали воздержаться от поездок в связи со сложной дорожной обстановкой. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Москвичам порекомендовали воздержаться от автомобильных поездок
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В качестве причин обозначены низкие скорости участников дорожного движения из-за гололедицы. Помимо этого, на сегодняшний день фиксируется большое количество ДТП. Не стоит забывать про надвигающиеся новогодние праздники, из-за которых автомобилисты делают больше поездок.

Сложнее всего ситуация обстоит в центре города, на МКАД, ТТК и Варшавском шоссе.

Светофоры в данный момент настроены на максимально быстрый выпуск машин из центра города. За обстановкой наблюдают сотрудники Центра организации дорожного движения, а на дорогах дежурят экипажи Дорожного патруля. Специалисты следят за обстановкой на самых сложных дорожных участках, помогают водителям при авариях, попаданиях в снежные заносы или при мелких неисправностях автомобилей.

— После 19:30 станет легче. Если вам не обязательно ехать сейчас — лучше переждать. Или воспользуйтесь городским транспортом — он работает штатно, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Московский регион завалило снегом. Многие автомобилисты столкнулись с проблемой: как освободить свою машину из снежного плена. О том, как правильно выехать из сугроба, «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Михаил Колодочкин.

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