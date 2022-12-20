Собянин сообщил об открытии пространства «Депо. Три вокзала»

На месте бывшего 2-го троллейбусного парка на Новорязанской улице Москвы, построенного в начале XX века, открывается новое событийное пространство «Депо. Три вокзала». Об этом во вторник, 20 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— «Депо. Три вокзала» включает в себя бизнес-кластер с коворкингом для молодых предпринимателей, развивающих проекты в сфере food tech. Здесь появился постоянный кинопаркинг, где посетители смогут смотреть фильмы, не покидая свой автомобиль. Также на площадке планируют проводить фестивали, ярмарки и концерты, — рассказал он.

Мэр рассказал, что здания бывшего парка отреставрировали. Эксперты восстановили кирпичную кладку, привели в порядок кровлю, убрали поздние элементы, искажающие исторический облик.

Ключевым пространством стал фудмолл площадью в восемь тысяч квадратных метров, в котором расположены 60 ресторанов и больше 15 кухонь мира, написал мэр в своем Telegram-канале.

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