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54 минуты назад

Собянин сообщил об открытии пространства «Депо. Три вокзала»

Вечерняя Москваиещё 1

На месте бывшего 2-го троллейбусного парка на Новорязанской улице Москвы, построенного в начале XX века, открывается новое событийное пространство «Депо. Три вокзала». Об этом во вторник, 20 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин сообщил об открытии пространства «Депо. Три вокзала»
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— «Депо. Три вокзала» включает в себя бизнес-кластер с коворкингом для молодых предпринимателей, развивающих проекты в сфере food tech. Здесь появился постоянный кинопаркинг, где посетители смогут смотреть фильмы, не покидая свой автомобиль. Также на площадке планируют проводить фестивали, ярмарки и концерты, — рассказал он.

Мэр рассказал, что здания бывшего парка отреставрировали. Эксперты восстановили кирпичную кладку, привели в порядок кровлю, убрали поздние элементы, искажающие исторический облик.

Ключевым пространством стал фудмолл площадью в восемь тысяч квадратных метров, в котором расположены 60 ресторанов и больше 15 кухонь мира, написал мэр в своем Telegram-канале.

Москва стала самым популярным местом у россиян для поездок в новогодние праздники. Это следует из данных опроса, проведенного сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip.

До этого эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин рассказал, где будут отдыхать россияне на Новый год. По его словам, самые часто посещаемые города в зимний период — это Сочи, Москва и Санкт-Петербург.

Новости Москвы,Александр Бандурин,Сергей Собянин,Финансовый университет,
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