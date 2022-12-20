Пробки в Москве достигли девяти баллов

Загруженность на московских дорогах во вторник вечером оценивается в девять баллов, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки".

По данным интерактивной карты пробок на 16:19, сложности в движении также отмечаются на Ярославском, Можайском, Звенигородском шоссе; шоссе Энтузиастов; Варшавском, Каширском, Ленинградском шоссе; Кутузовском проспекте, Профсоюзной улице и проспекте Мира. Также высокая загруженность на юго-западе, юге, юго-востоке и востоке МКАД.