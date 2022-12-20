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4 минуты назад

Пробки в Москве достигли девяти баллов

ТАСС

Загруженность на московских дорогах во вторник вечером оценивается в девять баллов, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки".

Пробки в Москве достигли девяти баллов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Движение затруднено преимущественно внутри МКАД, наиболее сложная ситуация на Третьем транспортном кольце, бульварах и набережных.

По данным интерактивной карты пробок на 16:19, сложности в движении также отмечаются на Ярославском, Можайском, Звенигородском шоссе; шоссе Энтузиастов; Варшавском, Каширском, Ленинградском шоссе; Кутузовском проспекте, Профсоюзной улице и проспекте Мира. Также высокая загруженность на юго-западе, юге, юго-востоке и востоке МКАД.

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