Собянин рассказал об обладателях городских наград в сфере туризма

Выдающиеся представители туристической сферы Москвы получили городские награды. Об этом во вторник, 20 декабря, рассказал мэр города Сергей Собянин.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

— Спасибо за любовь к Москве и за вклад в развитие туристического потенциала города, который очень важен для экономики, — заявил он.

Так, в рамках ежегодной премии «Путеводная звезда» лучшим экскурсоводом города стала Марина Крамская. В прошлом году она провела около 500 авторских экскурсий для детей и взрослых.

Интерактивное пространство «Лунариум» в Московском планетарии получило от города премию за инновации. В «Лунариуме» можно в современном формате изучить историю Земли и Вселенной.

Голосование также проходило на портале «Активный гражданин» в восьми номинациях. Победителем в направлении экскурсий и развлечений стал Государственный дарвинский музей.

Всего на конкурс поступило больше 400 заявок, жюри выбрало лучших в 11 номинациях, рассказал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Москва стала самым популярным местом у россиян для поездок в новогодние праздники. Это следует из данных опроса, проведенного сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip.