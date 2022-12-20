Собянин рассказал об обладателях городских наград в сфере туризма

Выдающиеся представители туристической сферы Москвы получили городские награды. Об этом во вторник, 20 декабря, рассказал мэр города Сергей Собянин.
— Спасибо за любовь к Москве и за вклад в развитие туристического потенциала города, который очень важен для экономики, — заявил он.
Так, в рамках ежегодной премии «Путеводная звезда» лучшим экскурсоводом города стала Марина Крамская. В прошлом году она провела около 500 авторских экскурсий для детей и взрослых.
Интерактивное пространство «Лунариум» в Московском планетарии получило от города премию за инновации. В «Лунариуме» можно в современном формате изучить историю Земли и Вселенной.
Голосование также проходило на портале «Активный гражданин» в восьми номинациях. Победителем в направлении экскурсий и развлечений стал Государственный дарвинский музей.
Всего на конкурс поступило больше 400 заявок, жюри выбрало лучших в 11 номинациях, рассказал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Москва стала самым популярным местом у россиян для поездок в новогодние праздники. Это следует из данных опроса, проведенного сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip.
До этого эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин рассказал, где будут отдыхать россияне на Новый год. По его словам, самые часто посещаемые города в зимний период — это Сочи, Москва и Санкт-Петербург.