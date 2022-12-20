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47 минут назад

Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за пробок

Мослента

Из-за предновогодних пробок на дорогах столичный Дептранс попросил москвичей пересесть на общественный транспорт. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ведомства.

Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за пробок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 19 декабря начался период роста количества поездок из-за подготовки к новогодним праздникам и ограничения движения в местах проведения ремонтных работ. Для поездок в течение дня просим воспользоваться городским транспортом: МЦК, открытые линии метро, наземный городской транспорт работают штатно», — рассказали в ведомстве.

Вечером вторника, 20 декабря, в городе ожидаются пробки до девяти баллов. Заторы прогнозируются в центральной части города, на Садовом кольце, на ТТК и на вылетных магистралях по направлению в область. Автомобилистам напомнили о соблюдении дистанции и скоростного режима на дорогах.

Ранее из-за обильных снегопадов и гололедицы в столице и области наблюдались дорожные заторы, задержки общественного транспорта и огромные очереди на него. По данным сервиса Superjob, каждый четвертый москвич в этот день опоздал на работы из-за непогоды.

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