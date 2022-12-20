Курс по робототехнике и сенсорике откроется в Московской технической школе

«Москва крайне заинтересована в развитии данных технологий и будет содействовать развитию кадрового потенциала. Как показала практика, роботизация многих процессов помогает обеспечить максимальную пропускную способность при наименьших затратах. Область применения и перспективы современной робототехники широки: роботы уже применяются в быту, сфере обслуживания, медицине, сельском хозяйстве и при выполнении других видов работ. Поэтому важно уже сейчас начинать готовить инженеров в области промышленной робототехники и сенсорики», - подчеркнул Овчинский.