Курс по робототехнике и сенсорике откроется в Московской технической школе

Правительство Москвы, ведущие вузы и предприятия столицы подписали соглашение об открытии в Московской технической школе (МТШ) нового направления подготовки - «Робототехника и сенсорика». Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города.
«Проект «Московская техническая школа» открывает уже пятое направление подготовки столичных инженеров. Новый курс позволит специалистам промышленных предприятий повысить квалификацию по направлению «Робототехника и сенсорика». В перспективе введение таких технологий даст возможность предприятиям повышать эффективность и конкурентоспособность, сокращать издержки и улучшать условия труда на производстве. Подготовка кадров становится ключевым фактором развития промышленной отрасли. По прогнозам экспертов, потребность предприятий в высококвалифицированных специалистах к 2030 году возрастет минимум втрое», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, которого цитирует пресс-служба, в МТШ готовят конкурентоспособных инженеров по самым востребованным специальностям в промышленности. Это позволяет готовить инженеров новой формации, которые способны применять полученные знания на практике и разрабатывать собственные технологические подходы.
«Москва крайне заинтересована в развитии данных технологий и будет содействовать развитию кадрового потенциала. Как показала практика, роботизация многих процессов помогает обеспечить максимальную пропускную способность при наименьших затратах. Область применения и перспективы современной робототехники широки: роботы уже применяются в быту, сфере обслуживания, медицине, сельском хозяйстве и при выполнении других видов работ. Поэтому важно уже сейчас начинать готовить инженеров в области промышленной робототехники и сенсорики», - подчеркнул Овчинский.
Уточняется, что образовательными партнерами нового направления стали Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Московский государственный технический университет имени Баумана, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Московский физико-технический институт и другие.
Всего в «Московской технической школе», помимо «Робототехники и сенсорики», запланировано семь направлений для обучения: «Технологии связи», «Аддитивные технологии», «Искусственный интеллект в промышленности», «Микроэлектроника и фотоника», «Цифровые двойники», «Новые производственные технологии» и «Беспилотный транспорт», добавили в пресс-службе.