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14 минут назад

В Москве выявили 940 случаев заражения коронавирусом за сутки

ТАСС

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 940 против 1 110 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

В Москве выявили 940 случаев заражения коронавирусом за сутки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 283 633 случая заражения.

Число умерших в столице за сутки возросло на 17 против 16 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 306 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 837, до 3 088 990.

Ситуация в Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 92 против 66 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 1 126 272 случая заражения.

Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 157, до 1 107 680. Летальные случаи за последние сутки не зафиксированы.

Ситуация в Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 1 231 против 1 217 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 817 804 случая заражения.

Количество случаев выздоровления в городе увеличилось на 1 251, до 1 771 966, число умерших возросло на 17, до 36 415.

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