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24 минуты назад

Москвичи выберут лучшие рисунки участников рождественского конкурса

Mos.ru

«Активным гражданам» предлагают проголосовать за своих фаворитов в двух возрастных категориях: 6–10 лет и 11–14 лет.

Москвичи выберут лучшие рисунки участников рождественского конкурса
Фото: Mos.ruMos.ru

На сайте проекта «Активный гражданин» началось голосование за рисунки участников рождественского конкурса «Светлый ангел». В его рамках дети в возрасте от шести до 14 лет могли представить свои работы, посвященные одной из трех тем: «Рождественский ангел», «Традиции русского Рождества» и «Зимняя сказка».

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Победителей конкурса определит профессиональное жюри, а «активные граждане» выберут обладателей приза зрительских симпатий среди работ, не вошедших в шорт-лист.

Пользователям проекта предлагают проголосовать за своих фаворитов в двух возрастных категориях: 6–10 лет и 11–14 лет. В каждой категории на приз зрительских симпатий претендуют 15 работ юных художников. Выбрать можно от одного до трех рисунков.

Первый городской конкурс детского рисунка «Светлый ангел» проводит Объединение культурных центров Восточного административного округа Москвы. Он посвящен рождественским традициям. Всего на конкурс прислали более 400 работ.

Определиться с темой и с композицией рисунка участникам помогали на специальных мастер-классах в библиотеках ВАО. Творческую работу можно было выполнить дома и прислать в электронном виде. Рисунки принимались с 1 по 24 ноября 2022 года.

Проект «Активный гражданин» работает в Москве с 2014 года. За это время к нему присоединились более шести миллионов человек. Они решают, какие улицы, дворы и парки необходимо благоустроить, как должны работать поликлиники, библиотеки, центры госуслуг, выбирают мероприятия для фестивалей и праздников. За время работы проекта прошло более пяти тысяч голосований.

Сейчас в проекте «Активный гражданин» москвичи могут предложить названия для безымянных улиц, бульваров и станций метро, выбрать название для бесконтактного сервиса оплаты проезда в транспорте, проверить свои знания в викторине, посвященной традициям празднования Нового года в столице, а также принять участие в обновлении раздела «Сувениры» на сайте ag-vmeste.ru. Поддержанные большинством голосов решения реализуют в городе. Их можно увидеть на онлайн-карте, а оценить — в рубрике «Пульс столицы».

Баллы за участие в проекте можно обменять на призы и подарки на платформе ag-vmeste.ru или перевести на благотворительность.

Проект развивают Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».

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