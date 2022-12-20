Известный музыкант описал звучание Москвы

«Люди, когда их много, транспорт, движение — вот такие звуки. Это муравейник, рой пчел… Все эти образы дают ассоциации с определенным звучанием. А вообще, когда очень все плотно, — это grindcore (один из максимально экстремальных жанров рок-музыки — примечание "Мосленты")», — считает артист, отмечая, что названный им звуковой прием способен убаюкивать детей и сравним с белым шумом.