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1 час назад

Тематические «Тройки» с изображением лимузина ЗИЛ выпустили в Москве

Агентство «Москва»

В Москве выпустили тематические карты «Тройка» с изображением лимузина ЗИЛ-41047, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Тематические «Тройки» с изображением лимузина ЗИЛ выпустили в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Тематические билеты - это популярный сувенир, а также один из способов рассказать москвичам и гостям города об интересных событиях, фактах, датах, организациях. Сегодня в продажу поступили лимитированные «Тройки», посвященные Музею гаража особого назначения ФСО России. На карте изображен лимузин советской эпохи ЗИЛ-41047 - такой дизайн выбрали пользователи портала «Активный гражданин», - приводятся в материале слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он добавил, что всего выпущено 5 тыс. тематических карт, их можно приобрести в кассах на станциях Большой кольцевой линии метро и на станции «ВДНХ», где и находится музей.

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