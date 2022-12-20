Тематические «Тройки» с изображением лимузина ЗИЛ выпустили в Москве

В Москве выпустили тематические карты «Тройка» с изображением лимузина ЗИЛ-41047, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Тематические билеты - это популярный сувенир, а также один из способов рассказать москвичам и гостям города об интересных событиях, фактах, датах, организациях. Сегодня в продажу поступили лимитированные «Тройки», посвященные Музею гаража особого назначения ФСО России. На карте изображен лимузин советской эпохи ЗИЛ-41047 - такой дизайн выбрали пользователи портала «Активный гражданин», - приводятся в материале слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Он добавил, что всего выпущено 5 тыс. тематических карт, их можно приобрести в кассах на станциях Большой кольцевой линии метро и на станции «ВДНХ», где и находится музей.