Тематические «Тройки» с изображением лимузина ЗИЛ выпустили в Москве

«Тематические билеты - это популярный сувенир, а также один из способов рассказать москвичам и гостям города об интересных событиях, фактах, датах, организациях. Сегодня в продажу поступили лимитированные «Тройки», посвященные Музею гаража особого назначения ФСО России. На карте изображен лимузин советской эпохи ЗИЛ-41047 - такой дизайн выбрали пользователи портала «Активный гражданин», - приводятся в материале слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.