Енотовидная собака Буба залегла в спячку в Московском зоопарке

Енотовидная собака Буба из Московского зоопарка погрузилась в зимний сон, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу зоосада.

Фото: Московский зоопарк/Moscow Zoo/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Московский зоопарк/Moscow Zoo/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В зоопарке рассказали, что она спит в персональном вольере и что киперы проверяют состояние Бубы ежедневно. Однако корм предлагают в зависимости от температуры воздуха, в теплую погоду - чаще, в морозы - реже.

При этом Бубу продолжают подкармливать - теперь один-два раза в неделю. У енотовидных собак зимняя спячка короткая, в солнечные дни они могут даже просыпаться и выбираться на поиски еды, рассказали в пресс-службе Московского зоопарка.

Как рассказывала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, Бубу переселили в отдельный вольер, чтобы повысить уровень комфортности ее проживания. Шесть собратьев Бубы спят вместе. Эксперты сообщили, что залеганию животных в спячку поспособствовала стабильно низкая температура в Москве.