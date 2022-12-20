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52 минуты назад

В Москве открылись елочные базары

Лера Букина

Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк объявил об открытии елочных базаров в столице с 20 декабря. Его слова приводятся на сайте мэра Москвы.

В Москве открылось 240 елочных базаров в преддверии Нового года
Фото: ТАССТАСС

«Планируется, что в этом году их будет 240», - подчеркнул Немерюк.

Они, как отмечается, будут работать до конца текущего года – до 31 декабря. Также сообщается, что россияне смогут приобрести отечественные ели из Пермского края, Республики Башкирии, а также импортные пихты. Предлагается, помимо прочего, купить сосну и лапник.

Стоимость продукции практически совпадает с ценами, представленными в прошлом году. Отечественная ель обойдется в среднем в 1–1,3 тысячи рублей за погонный метр (в 2021 году — 1–1,1 тысячи рублей), отечественная сосна — в 1,2–1,6 тысячи рублей (в 2021 году — 1,2–1,4 тысячи рублей), импортная пихта — в 5,5 тысячи рублей и более (в 2021 году — от 3,5 тысячи рублей).

Также в сообщении говорится, что годом ранее открылись 237 елочных базаров.

О том, где сейчас располагаются елочные базары, можно узнать на сайте градоначальника.

14 декабря стало известно, что в Московский Кремль из подмосковного Волоколамска была доставлена главная новогодняя ель страны. Она будет украшать Соборную площадь.

Новости Москвы,Алексей Немерюк,
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