Выставка «Драгоценный убор русской иконы» откроется в Историческом музее

«21 декабря в Историческом музее откроется выставка «Драгоценный убор русской иконы XV - начала XX века». <…> Экспонируемые артефакты, виртуозно выполненные в технике литья, чеканки, скани, эмали, шитья, продемонстрируют высочайший художественный уровень русского прикладного искусства. Представленная в хронологической последовательности история формирования и развития традиции украшения икон в России обретет особое звучание благодаря выдающимся произведениям иконописи, которые составят ядро экспозиции», - сказали в пресс-службе и добавили, что некоторые экспонаты покажут впервые.