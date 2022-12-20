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1 час назад

Выставка «Драгоценный убор русской иконы» откроется в Историческом музее 21 декабря

Агентство «Москва»

В среду, 21 декабря, в Государственном историческом музее откроется новая выставка, посвященная убранству русских икон XV - начала XX века. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Выставка «Драгоценный убор русской иконы» откроется в Историческом музее
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«21 декабря в Историческом музее откроется выставка «Драгоценный убор русской иконы XV - начала XX века». <…> Экспонируемые артефакты, виртуозно выполненные в технике литья, чеканки, скани, эмали, шитья, продемонстрируют высочайший художественный уровень русского прикладного искусства. Представленная в хронологической последовательности история формирования и развития традиции украшения икон в России обретет особое звучание благодаря выдающимся произведениям иконописи, которые составят ядро экспозиции», - сказали в пресс-службе и добавили, что некоторые экспонаты покажут впервые.

Выставка будет работать в Кабинете председателя Исторического музея до 27 марта.

Ранее «Известия» отмечали, что москвичи также смогут увидеть выставку «Новый год сквозь года», посвященную праздничным традициям середины ХХ века.

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