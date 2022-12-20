В Москве начала работать первая в России фабрика 3D-печати

Умная фабрика 3D-печати с использованием аддитивных технологий открылась в технопарке «Строгино». Там работает более 200 инновационных 3D-принтеров, которые завязаны в единую сеть. Это позволяет контролировать расход материалов, время работу и другие параметры. На площадке изготавливают партии деталей, востребованных в пищевой и легкой промышленности, автомобилестроении, медицине и фармацевтике, ювелирном деле и других отраслях.
«Технологии 3D-печати стали еще активнее развиваться у нас после ухода иностранных поставщиков. Новый проект в технопарке „Строгино“ — это первая в России столь масштабная специализированная площадка. На ней задействовано больше 200 самых современных 3D-принтеров. Их мощности хватает не только для изготовления пробных партий изделий, но и серийного производства. На замену импортным аналогам там уже делают корпуса для электроники и другие комплектующие», — отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Принцип работы фабрики основан на аддитивных технологиях, когда объемное изделие слой за слоем печатают на основе данных виртуальной модели. Детали изготавливают в основном из термопластичного волокна. А для деталей высокой четкости или имеющих гладкую поверхность применяют модели с технологией стереолитографии. Здесь полимер превращают в пластик с помощью лазера. Применяется и другая технология, когда высокомощный лазер спекает мелкие частицы порошка полимера.
На производстве возможно изготовление различных деталей, любых форм и прочности материала. Уже сейчас в списке реализованных проектов строительные заглушки, корпуса для беспилотников, фигуры для оформления ресторанов и различные сувенирные изделия. Всю продукцию отличает высокое качество и быстрота изготовления.