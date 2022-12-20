В Москве открылось 240 елочных базаров в преддверии Нового года

В преддверии Нового года в Москве открылось 240 елочных базаров с хвойными деревьями из Башкирии, Пермского края и из-за рубежа. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
«В преддверии Нового года в Москве началась традиционная акция. С 20 и по 31 декабря в Москве открылись елочные базары. В этом году их 240. Это количество не сильно менялось за последние несколько лет. Представлена продукция Пермского края, Башкирии, есть и зарубежные елки и ели», - сказал Немерюк.
Он отметил, что информация о размещении елочных базаров в столицы опубликована на сайте mos.ru.
«Ценовая политика предпринимателями определяется самостоятельно. Но в среднем их цена находится в диапазоне от 1 тыс. руб. за 1 погонный м елки, а ели чуть дороже. Приходите и покупайте», - добавил глава департамента.