В Москве открылось 240 елочных базаров в преддверии Нового года

«В преддверии Нового года в Москве началась традиционная акция. С 20 и по 31 декабря в Москве открылись елочные базары. В этом году их 240. Это количество не сильно менялось за последние несколько лет. Представлена продукция Пермского края, Башкирии, есть и зарубежные елки и ели», - сказал Немерюк.