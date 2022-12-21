Около 2,5 тыс. новых рабочих мест появится на новых станциях БКЛ метро

Столичный метрополитен открывает новые рабочие места для обслуживания новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

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«Московский транспортный комплекс - один из крупнейших столичных работодателей. В рамках поручений Сергея Собянина мы продолжаем создавать новые рабочие места со стабильным доходом и социальными гарантиями правительства Москвы. К открытию новых станций Большой кольцевой линии метро планируем трудоустроить около 2,5 тыс. человек», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

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Отмечается, что в 2023 году на новых станциях БКЛ метрополитена будут работать 2,5 тыс. сотрудников. Их планируется задействовать в обслуживании девяти станций: «Марьиной Рощи», «Рижской», «Сокольников», «Текстильщиков», «Печатников», «Нагатинского Затона», «Кленового бульвара», «Каширской» и «Варшавской». Сейчас на действующих участках БКЛ уже трудятся 3,5 тыс. сотрудников. Движение по всей линии планируется открыть в первом квартале 2023 года. Таким образом, благодаря открытию станций на самой протяженной в мире линии метро появилось 6 тыс. новых рабочих мест.

Как поясняется в материале, самые востребованные профессии Московского метрополитена - машинист электропоезда, дежурный по станции, инспектор службы безопасности. Также есть высокий спрос на технические специальности, такие как монтер пути, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту оборудования. В настоящее время в метрополитене открыт набор специалистов по всем востребованным специальностям для дальнейшей работы на Большой кольцевой линии.

Соискатели могут пройти обучение в корпоративном университете транспортного комплекса Москвы или в Московском колледже транспорта. Так, программа подготовки машинистов электропоезда Большой кольцевой линии в корпоративном университете занимает всего 4,5 месяца. Для обучения будущих машинистов используются современные технологии. Сначала студенты проходят теоретический курс, затем занимаются на тренажерах-симуляторах поезда, полностью имитирующих кабину состава. После этого теоретические знания и первоначальный опыт управления электропоездом на тренажерах специалисты закрепляют на практике в электродепо на действующем подвижном составе.