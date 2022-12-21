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1 час назад

Около 2,5 тыс. новых рабочих мест появится на новых станциях БКЛ метро

Агентство «Москва»иещё 4

Столичный метрополитен открывает новые рабочие места для обслуживания новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Около 2,5 тыс. новых рабочих мест появится на новых станциях БКЛ метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Московский транспортный комплекс - один из крупнейших столичных работодателей. В рамках поручений Сергея Собянина мы продолжаем создавать новые рабочие места со стабильным доходом и социальными гарантиями правительства Москвы. К открытию новых станций Большой кольцевой линии метро планируем трудоустроить около 2,5 тыс. человек», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

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Отмечается, что в 2023 году на новых станциях БКЛ метрополитена будут работать 2,5 тыс. сотрудников. Их планируется задействовать в обслуживании девяти станций: «Марьиной Рощи», «Рижской», «Сокольников», «Текстильщиков», «Печатников», «Нагатинского Затона», «Кленового бульвара», «Каширской» и «Варшавской». Сейчас на действующих участках БКЛ уже трудятся 3,5 тыс. сотрудников. Движение по всей линии планируется открыть в первом квартале 2023 года. Таким образом, благодаря открытию станций на самой протяженной в мире линии метро появилось 6 тыс. новых рабочих мест.

Как поясняется в материале, самые востребованные профессии Московского метрополитена - машинист электропоезда, дежурный по станции, инспектор службы безопасности. Также есть высокий спрос на технические специальности, такие как монтер пути, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту оборудования. В настоящее время в метрополитене открыт набор специалистов по всем востребованным специальностям для дальнейшей работы на Большой кольцевой линии.

Соискатели могут пройти обучение в корпоративном университете транспортного комплекса Москвы или в Московском колледже транспорта. Так, программа подготовки машинистов электропоезда Большой кольцевой линии в корпоративном университете занимает всего 4,5 месяца. Для обучения будущих машинистов используются современные технологии. Сначала студенты проходят теоретический курс, затем занимаются на тренажерах-симуляторах поезда, полностью имитирующих кабину состава. После этого теоретические знания и первоначальный опыт управления электропоездом на тренажерах специалисты закрепляют на практике в электродепо на действующем подвижном составе.

Как дополняется в материале, помимо машинистов, в корпоративном университете специально для работы на БКЛ обучают дежурных по приему и отправлению поездов, дежурных по станции, а также дежурных станционного поста централизации, отвечающих за перевод стрелок на путях, дежурных у эскалатора и машинистов уборочных машин. После успешного прохождения обучения и сдачи экзаменов соискатели получат гарантированную работу в московском метро.

Новости Москвы,Строительство,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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