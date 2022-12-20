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25 минут назад

Новый надземный пешеходный переход построили на западе Москвы

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На западе Москвы завершили работы по строительству надземного пешеходного перехода через первый Московский центральный диаметр (МЦД-1) и северный дублер Кутузовского проспекта. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Новый надземный пешеходный переход построили на западе Москвы
Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ruОфициальный сайт мэра Москвы / mos.ru

— Инженерное сооружение возведено в районе пересечения улиц Полоцкой и Гвардейской, — уточнил он.

По словам заммэра, переход обезопасит пересечение пешеходами железнодорожных путей и строящейся скоростной магистрали.

Он уточнил, что длина пролета сооружения составит 118 метров. Переход будет одним из самых протяженных в столице. С обеих сторон у него оборудованы сходы с пандусами. Проект также предусматривает, что сооружение будет полностью адаптирован для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Мост, в том числе, оснастят лифтом.

Андрей Бочкарев подчеркнул, что специалисты обеспечили мост всеми необходимыми инженерными коммуникациями, а также выполнили благоустройство расположенной рядом с ним территории, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно об открытии нового подземного перехода для пешеходов рядом с обновленным пригородным вокзалом Мещерская будущего МЦД-4. Новый пешеходный переход обезопасит дорогу к Мещерскому парку, до которого ранее жители добирались по старому автотоннелю у Новомещерского проезда.

Новости Москвы,Строительство,Андрей Бочкарев,
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