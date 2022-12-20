Новый надземный пешеходный переход построили на западе Москвы

На западе Москвы завершили работы по строительству надземного пешеходного перехода через первый Московский центральный диаметр (МЦД-1) и северный дублер Кутузовского проспекта. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

— Инженерное сооружение возведено в районе пересечения улиц Полоцкой и Гвардейской, — уточнил он.

По словам заммэра, переход обезопасит пересечение пешеходами железнодорожных путей и строящейся скоростной магистрали.

Он уточнил, что длина пролета сооружения составит 118 метров. Переход будет одним из самых протяженных в столице. С обеих сторон у него оборудованы сходы с пандусами. Проект также предусматривает, что сооружение будет полностью адаптирован для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Мост, в том числе, оснастят лифтом.

Андрей Бочкарев подчеркнул, что специалисты обеспечили мост всеми необходимыми инженерными коммуникациями, а также выполнили благоустройство расположенной рядом с ним территории, передает официальный сайт мэра Москвы.