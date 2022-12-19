Пробки в Москве вечером 19 декабря достигли 9 баллов

Загруженность на московских дорогах, на которых остаются снежные заносы после мощного снегопада, оцениваются в 9 баллов, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки" в понедельник вечером.

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Затруднения наблюдаются практически на всех выездах из города и основных магистралях столицы. Внутри МКАД наиболее сложная ситуация на Третьем транспортном кольце, бульварах и набережных.