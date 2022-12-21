Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов

«ЦОДД: на дорогах уже девять баллов - рекомендуем отказаться от поездок на личных автомобилях или отложить на более позднее время», - говорится в сообщении.

Уточняется, что сильно затруднено движение транспорта по направлению в область: Каширское шоссе, Садовое кольцо, Ленинградское шоссе, шоссе Энтузиастов, Ярославское шоссе, МКАД, ТТК, в центральной части города. «Напоминаем, что по прогнозу синоптиков, вечером ожидаем мокрый снег и гололедицу - это может еще сильнее затруднить движение. Просим воспользоваться городским транспортом для поездок по городу - он работает штатно. Так вы сэкономите время. Будьте внимательны: держите дистанцию, соблюдайте скоростной режим. Помните, что тормозной путь в зимнее время значительно увеличивается», - заключается в материале.