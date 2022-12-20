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1 час назад

В Москве выставят на торги права на развитие участков бывших промзон

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В Москве выставят на торги права на комплексное развитие участков бывших промзон Владыкино, Вагоноремонт, 17,18 и № 58 Южное Очаково. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В Москве выставят на торги права на развитие участков бывших промзон
Фото: Агентство "Москва"/Денис ВоронинАгентство "Москва"/Денис Воронин

По его словам, участки расположены на северо-востоке, севере и западе столицы.

Заммэра указал, что общая площадь объектов превышает 35 гектаров.

"Вложения в реализацию проектов составят 67,6 миллиарда рублей, а ожидаемый бюджетный эффект – более 4,4 миллиарда рублей в год. Благодаря реорганизации этих территорий и строительству новых объектов там появится около 12,5 тысячи новых рабочих мест", – отметил Ефимов.

В настоящее время на участках расположены склады, парковки и автосервисы. Принять участие в аукционах смогут любые граждане, которые соответствуют предъявляемым требованиям.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что в рамках трех проектов на месте бывших промзон планируют возвести 708 тысяч квадратных метров недвижимости. Там, в частности, построят жилые, общественно-деловые и спортивные здания, производства.

"Так, больше половины участка бывшей промзоны Вагоноремонт – 165 тысяч квадратных метров – займет жилье, в том числе дома по программе реновации. А на месте бывшей промзоны Южное Очаково предусмотрено также возведение современных предприятий и логистического центра", – сказал он.

Ранее Ефимов рассказал, что Московский фонд реновации и акционерное общество "ОЭЗ "Технополис "Москва" займутся реорганизацией участков бывших промзон, а предприятие "Комплексное развитие территории" преобразует территорию на Новоостаповской улице. По его словам, инвестиции в проект составят свыше 37 миллиардов рублей.

Новости Москвы,Максим Гаман,Владимир Ефимов,
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