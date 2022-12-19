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1 час назад

Москвичам перечислили актуальные в промышленности вакансии

Мослента

Актуальные в промышленности вакансии, предлагаемые на открытых отборах, перечислил на официальном сайте мэра столицы директор центра занятости населения «Моя работа» Андрей Тарасов. Он отметил, что предприятия ищут специалистов на рабочие, инженерно-технические, административные и ИТ-позиции.

Москвичам перечислили актуальные в промышленности вакансии
Фото: мослентамослента

«На открытых отборах представят такие вакансии, как ведущий бухгалтер, программист 1С и программист С++, инженер по пожарной безопасности, инженер по верификации, инженер по тестированию, специалист по кадрам, инженер промышленного и производственного контроля, токарь, фрезеровщик, оператор станков с ЧПУ, монтажник радиоэлектронной аппаратуры, регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и другие», — сказал специалист.

По словам Тарасова, уровень оплаты труда по перечисленным вакансиям доходит до 150 тысяч рублей. Кроме того, кандидатам обещают полис ДМС, премии, надбавки, компенсации расходов, например, на транспорт, возможность карьерного роста и путевки на базы отдыха.

Ранее были названы необычные вакансии декабря в Москве. Например, разыскиваются сотрудники для выполнения нестандартных заданий.

Новости Москвы,Андрей Тарасов,
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