Москвичам перечислили актуальные в промышленности вакансии

«На открытых отборах представят такие вакансии, как ведущий бухгалтер, программист 1С и программист С++, инженер по пожарной безопасности, инженер по верификации, инженер по тестированию, специалист по кадрам, инженер промышленного и производственного контроля, токарь, фрезеровщик, оператор станков с ЧПУ, монтажник радиоэлектронной аппаратуры, регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и другие», — сказал специалист.