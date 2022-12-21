Детский сад построят на Лобненской улице

Детский сад на 250 мест возведут в Дмитровском районе Москвы. Об этом рассказал глава Департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Объект расположится по адресу Лобненская улица, владение 13.

Совокупная площадь здания составит четыре тысячи квадратных метров.

На первом этаже объекта появятся административные помещения, медицинский блок, музыкальный зал и многое другое.

На втором и третьем этажах можно будет найти физкультурные залы и хозяйственные помещения.

Также для жителей Дмитровского района специалисты возведут две подземные парковки, передали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столичном районе Хорошево-Мневники собираются построить образовательные учреждения для 1125 детей — школу на 775 мест и детский сад на 350 мест. Сдача зданий в эксплуатацию запланирована на конец 2024 года.