Детский сад построят на Лобненской улице

Детский сад на 250 мест возведут в Дмитровском районе Москвы. Об этом рассказал глава Департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.
Объект расположится по адресу Лобненская улица, владение 13.
Совокупная площадь здания составит четыре тысячи квадратных метров.
На первом этаже объекта появятся административные помещения, медицинский блок, музыкальный зал и многое другое.
На втором и третьем этажах можно будет найти физкультурные залы и хозяйственные помещения.
Также для жителей Дмитровского района специалисты возведут две подземные парковки, передали на официальном сайте мэра Москвы.
До этого сообщалось, что в столичном районе Хорошево-Мневники собираются построить образовательные учреждения для 1125 детей — школу на 775 мест и детский сад на 350 мест. Сдача зданий в эксплуатацию запланирована на конец 2024 года.
Недавно Москомэкспертиза согласовала проект строительства детского сада, рассчитанного на 250 мест, в районе Очаково-Матвеевское. Об этом сообщила председатель ведомства Анна Яковлева.