Два корпуса на 1 тыс. 89 квартир ввели в составе ЖК «Огни» в Раменках

В составе жилого комплекса «Огни» в районе Раменки ввели в эксплуатацию два корпуса на 1 тыс. 89 квартир, сообщила пресс-служба комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

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«Компания «Донстрой» получила разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди жилого комплекса «Огни». Объект возведен в районе Раменки, по адресу: между ул. Лобачевского и платформой «Матвеевское», квартал 2, корп. 1, 2 (ЗАО)», - говорится в материале.

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Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, которую цитирует пресс-служба, отметила, что вторая очередь комплекса состоит из двух корпусов, объединенных стилобатной частью. Жилая площадь составляет более 54,7 тыс. кв. м. В стилобате находится двухуровневый подземный паркинг на 525 машиномест.

«Комплекс построен в так называемом кинематографическом квартале. Общая площадь высотных корпусов составляет почти 96 тыс. кв. м, в каждом доме возведен 41 наземный этаж. Специалисты комитета выдали разрешение на ввод зданий в эксплуатацию», - приводятся в материале слова председателя комитета государственного строительного надзора столицы Игоря Войстратенко.

На первых этажах домов расположены коммерческие площади, на которых откроются кафе, магазины и предприятия бытовых услуг.

Пятова отметила, что на территории комплексного освоения предусмотрено строительство школы и детских садов. «В частности, здесь появится учебный комплекс на 2 тыс. 50 мест, в состав которого войдут школа на 1,7 тыс. мест и детский сад на 350 мест. Их передача городу одобрена на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы», - добавила председатель Москомстройинвеста.

По словам Войстратенко, на прилегающей к новым корпусам территории установлены детские и спортивные площадки. Кроме того, застройщик ведет работы по созданию парка «Событие» площадью 24 га, который будет доступен для трех близлежащих жилых комплексов.