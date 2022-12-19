Операция «Елочка» стартовала в подмосковных лесах

«На землях лесного фонда для охраны хвойных молодняков усилена лесная охрана. Совместно с представителями правоохранительных органов, органов местного самоуправления и общественности проводится комплекс мероприятий для пресечения фактов незаконной заготовки ели и других деревьев хвойных пород для новогодних праздников. Лесные участки, подлежащие осмотру, определены, заранее в каждом лесничестве выбраны маршруты патрулирования», - рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, которого цитирует пресс-служба.