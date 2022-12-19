Операция «Елочка» стартовала в подмосковных лесах

В лесах Подмосковья началась операция «Елочка» - комплекс мероприятий для пресечения незаконного сруба деревьев для новогодних праздников. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.
«На землях лесного фонда для охраны хвойных молодняков усилена лесная охрана. Совместно с представителями правоохранительных органов, органов местного самоуправления и общественности проводится комплекс мероприятий для пресечения фактов незаконной заготовки ели и других деревьев хвойных пород для новогодних праздников. Лесные участки, подлежащие осмотру, определены, заранее в каждом лесничестве выбраны маршруты патрулирования», - рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, которого цитирует пресс-служба.
За незаконный сруб дерева физическим лицам грозит штраф до 5 тыс. руб., юридическим - до 500 тыс. руб.
«Если нанесенный ущерб составит более 5 тыс. руб., нарушителя ждет уголовная ответственность. Выбирайте законные способы украшения вашего дома лесной красавицей. Купить главный символ нового года в лесном питомнике или на елочном базаре. Это дешевле и безопаснее. Не нарушайте закон», - добавил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов, слова которого приводит ведомство.