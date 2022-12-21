В Москве почти 270 объектов суды признали самостроями

Суды в Москве приняли решения о сносе почти 270 объектов самовольного строительства с начала 2022 года. Об этом журналистам сообщил в среду министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
"В 2022 году суды разных инстанций вынесли решения о сносе 269 объектов общей площадью свыше 138 тыс. кв. м. В то же время департамент подал 803 иска о признании построек самовольными и демонтаже этих объектов. Их общая площадь превышает 810 тыс. кв. м", - сказал Гаман.
Отмечается, что в 2022 году самыми крупными объектами самостроя признаны незаконные пристройки к зданию на Волоколамском шоссе, дом 116, строение 4. Площадь этих помещений составляет 6,5 тыс. кв. м. По решению суда ответчики должны демонтировать незаконные постройки самостоятельно, в противном случае право на снос предоставляется правительству города.
Самостроями признаются те объекты, которые возведены на непредназначенных для этого земельных участках без разрешительной документации или с нарушениями строительных норм и правил. Их выявлением занимается Госинспекция по недвижимости, а департамент городского имущества обращается в суд с иском о сносе, напомнили в пресс-службе департамента.