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19 минут назад

В Москве почти 270 объектов суды признали самостроями в 2022 году

ТАССиещё 4

Суды в Москве приняли решения о сносе почти 270 объектов самовольного строительства с начала 2022 года. Об этом журналистам сообщил в среду министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В Москве почти 270 объектов суды признали самостроями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В 2022 году суды разных инстанций вынесли решения о сносе 269 объектов общей площадью свыше 138 тыс. кв. м. В то же время департамент подал 803 иска о признании построек самовольными и демонтаже этих объектов. Их общая площадь превышает 810 тыс. кв. м", - сказал Гаман.

Отмечается, что в 2022 году самыми крупными объектами самостроя признаны незаконные пристройки к зданию на Волоколамском шоссе, дом 116, строение 4. Площадь этих помещений составляет 6,5 тыс. кв. м. По решению суда ответчики должны демонтировать незаконные постройки самостоятельно, в противном случае право на снос предоставляется правительству города.

Самостроями признаются те объекты, которые возведены на непредназначенных для этого земельных участках без разрешительной документации или с нарушениями строительных норм и правил. Их выявлением занимается Госинспекция по недвижимости, а департамент городского имущества обращается в суд с иском о сносе, напомнили в пресс-службе департамента.

Новости Москвы,Максим Гаман,Правительство Москвы,
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