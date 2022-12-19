Москвичам рассказали, как правильно подкармливать уток

Лучшим кормом для оставшихся в столице на зимовку уток является комбикорм. Об этом сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

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— Водоплавающим птицам в качестве подкормки можно предложить только специализированный комбикорм, — говорится в сообщении.

В департаменте пояснили, что подкармливать уток следует только на специальных площадках на берегах водоемов. Горожан предупредили, что корма не должно быть слишком много. При это его нельзя бросать в воду, чтобы не загрязнять водоем пищевыми продуктами.

В ведомстве обратили внимание, что подкормка требуется птицам только при минусовой температуре и снежном покрове. В благоприятных условиях утки способны найти себе корм самостоятельно. Москвичам напомнили, что птицам противопоказаны любые соленые, жареные, перченые, копченые продукты, а также ржаной, белый или сдобный хлеб, пшено, фрукты и миндаль.

В декабре в Москве были замечены огари, кряквы, мандаринки и чирки-свистунки. По итогам утиной переписи, проходившей в начале года, на природных территориях столицы зимовали более семи тысяч водоплавающих птиц, передает агентство городских новостей «Москва».