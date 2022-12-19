Москвичам предрекли оттепель

Однако затем, по его словам, циркуляция изменится и начнется оттепель. Так, в полночь со вторника на среду температура будет около минус 10, но в течение всего дня она будет повышаться. «К самому концу среды или к полуночи в четверг она повысится на 10-12 градусов, и уже погода будет оттепельная — около ноля. Такой необычный ход погоды, но существенных осадков не прогнозируется», — сообщил Вильфанд.