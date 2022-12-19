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6 минут назад

Москвичам предрекли оттепель

Lenta.ru

После сильного снегопада на выходных Москву ожидает хорошая погода, а в середине недели в столицу придет оттепель. Об этом «Ленте.ру» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Москвичам предрекли оттепель
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Первые два дня недели, 19 и 20 декабря, погодой будет управлять антициклон. Это совершенно зимняя погода, сказочная. Ночные температуры около минус 10 градусов, дневные — около минус 5, никаких осадков, солнышко иногда будет проглядывать», — поделился прогнозом метеоролог.

Однако затем, по его словам, циркуляция изменится и начнется оттепель. Так, в полночь со вторника на среду температура будет около минус 10, но в течение всего дня она будет повышаться. «К самому концу среды или к полуночи в четверг она повысится на 10-12 градусов, и уже погода будет оттепельная — около ноля. Такой необычный ход погоды, но существенных осадков не прогнозируется», — сообщил Вильфанд.

С 22 по 24 декабря температура будет около ноля, днем может доходить даже до плюс 3 градусов, что на 6-7 градусов выше нормы, спрогнозировал он. Осадки ожидаются в виде мокрого снега, дождя и снега.

«В основном, все-таки мокрый снег. Высота снега, который сейчас на поверхности, будет уменьшаться, потому что дождь и мокрый снег плотные, они будут как бы прибивать этот снег. Под ногами каша — будет таять то огромное количество снега, которое выпало. Нельзя сказать, что осадки сильные, но все-таки они заметные будут», — заключил специалист.

Ранее Роман Вильфанд спрогнозировал опасную погоду в некоторых регионах России, в частности, в Поволжье, Башкортостане и Татарстане.

Новости Москвы,Погода,Роман Вильфанд,
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