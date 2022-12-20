Для МЦД-5 пророют два тоннеля в центре Москвы

«Запуск МЦД-5 — самый сложный этап работы из всех диаметров. Если МЦД-3 и МЦД-4 достраиваются и реконструируются на уже существующих рельсах, то с МЦД-5 ситуация сложнее. Для соединения двух направлений железной дороги – Ярославского и Павелецкого — нужно пройти 12 километров фактически в центральной части города. Одним из лучших вариантов представляется сделать это под землей, с помощью двух крупных тоннелей», — пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев .

По его словам, на подземном участке МЦД планируется построить четыре остановочных пункта. Поезда будут заезжать в тоннель возле метро «Рижская», а затем будет еще три станции — в районе Комсомольской площади, Павелецкого вокзала и станции «Китай-город». Такой путь является самым сложным, но в то же время самым оптимальным, так как позволяет связать МЦД-5 с метро и выйти на Павелецкий вокзал, подчеркнул Бочкарев.