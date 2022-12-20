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51 минуту назад

Для МЦД-5 пророют два тоннеля в центре Москвы

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Для нового участка МЦД-5 пророют тоннели в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Для МЦД-5 пророют два тоннеля в центре Москвы
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

«Запуск МЦД-5 — самый сложный этап работы из всех диаметров. Если МЦД-3 и МЦД-4 достраиваются и реконструируются на уже существующих рельсах, то с МЦД-5 ситуация сложнее. Для соединения двух направлений железной дороги – Ярославского и Павелецкого — нужно пройти 12 километров фактически в центральной части города. Одним из лучших вариантов представляется сделать это под землей, с помощью двух крупных тоннелей», — пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на подземном участке МЦД планируется построить четыре остановочных пункта. Поезда будут заезжать в тоннель возле метро «Рижская», а затем будет еще три станции — в районе Комсомольской площади, Павелецкого вокзала и станции «Китай-город». Такой путь является самым сложным, но в то же время самым оптимальным, так как позволяет связать МЦД-5 с метро и выйти на Павелецкий вокзал, подчеркнул Бочкарев.

Заммэра также отметил, что запуск МЦД-3 и МЦД-4 запланирован на следующий год. Эти диаметры соединят между собой подмосковные города Зеленоград, Раменское, Апрелевка и Железнодорожный.

Ранее была опубликована карта развития московского метро до 2030 года.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,
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