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1 час назад

Стало известно о судьбе исторических промышленных зданий в Москве

Мослентаиещё 1

О судьбе исторических промышленных зданий в столице стало известно «Мосленте» из интервью историка архитектуры НИУ ВШЭ, сотрудника Музея Мосэнерго и энергетики Москвы Юлии Шулениной. По ее словам, эти памятники городской архитектуры сейчас переживают второе рождение.

Стало известно о судьбе исторических промышленных зданий в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Процессы реконструкции и преобразования промышленных сооружений начались в последние 10 лет, рассказала эксперт. «Это касается как построек эпохи авангарда, так и дореволюционных зданий: Георгиевской электростанции, ГЭС-2. Хочется верить, что такие интересные с архитектурной точки зрения станции, как ТЭЦ-7 и ГРЭС-3 имени Классона также ждет интересное будущее», — отметила Шуленина.

Ранее Шуленина раскрыла подробности строительства первых электростанций в столице. По ее словам, основной прорыв в развитии столичной промышленной архитектуры случился во второй половине XIX века.

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